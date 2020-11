Samaris titular no Benfica frente ao Braga

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:00 Facebook

O clube encarnado recebe, este domingo, o Braga na sétima jornada da Liga. Samaris é a novidade no onze do Benfica. Gaitán nem no banco está e não vai defrontar a antiga equipa.

Em relação ao duelo com o Rangers, há quatro mudanças no Benfica: Diogo Gonçalves, Weigl, Taarabt e Seferovic dão lugar a Gilberto, Samaris, Waldschmidt e Darwin. Relativamente ao Braga, David Carmo, Raul Silva, João Novais, André Horta e Abel Ruiz saem para entrar Tormena, Sequeira, Francisco Moura, André Castro e Iuri Medeiros.

Para este encontro, Jorge Jesus não pode contar com os lesionados Pedrinho e André Almeida. Do lado dos guerreiros, Minho, Rui Fonte e Ricardo Horta, com problemas físicos, bem como os castigados Fransérgio e David Carmo não entram nas opções de Carlos Carvalhal.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Pizzi, Samaris, Everton; Waldschmidt e Darwin

Onze do Braga: Matheus; Bruno Viana, Tormena, Sequeira; Esgaio, Al Musrati, André Castro, Moura; Iuri Medeiros, Galeno, Paulinho

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem está a cargo de Artur Soares Dias (Porto) e o VAR será Bruno Esteves (Setúbal).