O onze do Benfica para o jogo com a Juventus

O Benfica defronta a Juventus esta noite, às 20 horas, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Enzo, Neres, Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos;

Onze da Juventus: Perín; Cuadrado, Bremer, Bonucci, Danilo, Miretti, Paredes, McKennie, Kostic, Vlahovic e Milik;

Benfica e Juventus entram em campo às 20 horas, no Juventus Stadium, com objetivos iguais (a vitória) mas contextos diferentes. Na primeira jornada da fase de grupos, os italianos perderam com o PSG e estão há três jogos sem vencer para todas as competições. Já o Benfica, é, a par do PSG, líder do Grupo H da Liga dos Campeões, tendo vencido o Maccabi Haifa na primeira jornada, somando 11 jogos consecutivos a vencer para todas as provas.