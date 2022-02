O onze do Benfica para o jogo com o Ajax

O Benfica defronta, esta quarta-feira, no Estádio da Luz, o Ajax em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Gilberto é a grande novidade na equipa encarnada.

Para este encontro, Nélson Veríssimo não pode contar com os lesionados Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho, André Almeida e Seferovic. Do lado da equipa holandesa, Brobbey Klaiber, Stekelenburg e Ihattaren, com problemas físicos, não entram nas opções de Erik ten Hag.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa, Weigl, Taarabt, Everton; Gonçalo Ramos e Darwin

Suplentes: Helton, Lazaro, Tomás Araújo, Morato, Meïté, Diogo Gonçalves, João Mário, Radonjić, Gil Dias, Paulo Bernardo e Yaremchuk

Onze do Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Gravenberch, Alvarez, Berghuis; Antony, Haller e Tadic

Suplentes: Gorter, Onana, Schuurs, Klaassen, Danilo, Rensch, Kudus, Taylor, Jensen, Daramy, Tagliafico

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Slavko Vincic (Eslovénia) e o VAR será o esloveno Rade Obrenovic.