O onze do Benfica para o jogo com o Arouca

O Benfica defronta, este sábado, no Estádio da Luz, o Arouca na segunda jornada da Liga. Roman Yaremchuk e Morato estreiam-se a titulares. André Almeida está de regresso ao banco quase dez meses depois, após recuperar de lesão.

Para este encontro, Jorge Jesus não pode contar com os lesionados Darwin, Ferro, Seferovic e Vertonghen, bem como o castigado Diogo Gonçalves. Do lado do Arouca, Yaw Moses e Anthony não entram nas opções de Armando Evangelista.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Morato e Gil Dias; Pizzi, João Mário, Meite e Everton; Yaremchuk e Waldschmidt

Suplentes: Helton Leite, Lucas Veríssimo, Grimaldo, André Almeida, Weigl, Taarabt, Rafa, Gonçalo Ramos e Carlos Vinícius

Onze do Arouca: Victor Braga; Thales, João Basso, Velázquez e Artur Quaresma; Pedro Moreira e Leandro Silva; Bukia, Eugeni Valderrama e Arsénio; André Silva

Suplentes: Fernando Castro, Brunão, Joel Ferreira, Baptiste Aloé, Pité, Marco Soares, Mauro Caballero, Adílio e Dasa

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas e a arbitragem estará a cargo de Manuel Mota (Braga). O VAR será Hélder Malheiro (Lisboa).