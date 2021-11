O onze do Benfica para o jogo com o Barcelona

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:50 Facebook

O Benfica defronta, esta terça-feira, o Barcelona, em Camp Nou, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Darwin começa no banco e Yaremchuk e Everton alinham de início.

Para este encontro, Xavi não pode contar com os lesionados Pedri González, Ansu Fati, Dembélé e Braithwaite, bem como o castigado IIas. Do lado dos encarnados, Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves, Radonjic, com problemas físicos, assim como Paulo Bernardo, infetado com covid-19, estão fora das opções de Jorge Jesus.

Onze do Barcelona: Ter Stegen; Piqué, Ronald Araújo, Sergio Busquets, Depay, Demir, Lenglet, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Nico González e Gavi

Suplentes: Neto e Iñaki Peña; Dest, Ricard Puig, Dembélé, Coutinho, L. de Jong, Mingueza, Umtiti, Eric García e Balde

Onze do Benfica: Vlachodimos; Otamendi, Vertonghen e André Almeida; Gilberto, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa, Everton e Yaremchuk

Suplentes: Svilar e Helton Leite; Lázaro, Morato, Ferro, Meité, Pizzi, Taarabt, Gedson Fernandes, Darwin Núñez, Seferovic e Gonçalo Ramos.

O pontapé de saída em Camp Nou está marcado para as 20 horas e a arbitragem estará a cargo de Sergei Karasev (Rússia) e o VAR será Massimiliano Irrati (Itália).

Em caso de triunfo ou empate, a equipa encarnada ainda pode assegurar um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões. No caso de uma derrota, o Benfica despede-se da liga milionária. Pode confirmar as contas aqui.