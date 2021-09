O onze do Benfica para o jogo com o Barcelona

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:53 Facebook

O Benfica defronta, esta quarta-feira, no Estádio da Luz, o Barcelona para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O treinador dos encarnados repete a equipa que venceu o Vitória de Guimarães, no sábado.

Para este encontro, Jorge Jesus não pode contar com os lesionados Seferovic e Diogo Gonçalves. Do lado dos catalães, Jordi Alba, Baldé, Dembélé, Braithwaite e Aguero, com problemas físicos, não entram nas opções de Koeman.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Lázaro, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa, Yaremchuk e Darwin

Suplentes: Helton, Gilberto, André Almeida, Morato, Everton, Meïté, Pizzi, Radonjić, Taarabt, Gedson, Rodrigo Pinho, Gonçalo Ramos

Onze do Barcelona: Ter Stegen; Eric García, Araujo, Piqué; Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Busquets, Pedri, Dest; Luuk De Jong, Depay

Suplentes: Neto, Iñaki Peña, Lenglet, Mingueza, Umtiti, Riqui Puig, Coutinho, Nico, Gavi, Ansu Fati, Demir

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Daniele Orsato (Itália) e o VAR será Massimiliano Irrati (Itália).