O onze do Benfica para o jogo com o Belenenses SAD

O Benfica defronta, esta segunda-feira no Jamor, o Belenenses SAD na 22.ª jornada da Liga. Em relação ao jogo com o Estoril, só Lucas Veríssimo, Otamendi e Pizzi se mantêm no onze. Tiago Esgaio alinha no lugar de Henrique Buss.

Para este encontro, Petit não pode contar com os lesionados Eduardo Kau e Nilton Varela. Do lado dos encarnados, André Almeida e Darwin, com problemas físicos, não entram nas opções de Jorge Jesus.

Onze do Belenenses SAD: Kritciuk; Tomás Ribeiro, Gonçalo Silva, Diogo Calila; Rúben Lima, Cafú Phete, Yaya Sithole, Tiago Esgaio; Miguel Cardoso, Silvestre Varela, Cassierra

Onze do Benfica: Helton Leite; Grimaldo, Otamendi, Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves; Everton, Pizzi, Weigl, Rafa; Seferovic, Waldschmidt

O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas. A arbitragem estará a cargo de Tiago Martins (Lisboa) e o VAR será João Pinheiro (Braga).