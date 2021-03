O onze do Benfica para o jogo com o Boavista

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:50 Facebook

Os encarnados recebem, este sábado, o Boavista na 23.ª jornada da Liga.

Para o duelo, Jorge Jesus não poderá contar com o lesionado André Almeida. Do lado dos axadrezados, Reisinho e Rami, com problemas físicos, bem como Nuno Santos, cedido pelo Benfica, não entram nas opções de Jesualdo Ferreira.

Onze do Benfica: Helton Leite; Diogo Gonçalves, Lucas Veríssimo, Otamendi e Grimaldo; Rafa, Weigl, Taarabt e Pedrinho; Waldschmidt e Seferovic

Onze do Boavista: Léo Jardim; Reggie Cannon, Devenish, Chidozie e Ricardo Mangas; Paulinho, Javi García e Sebastián Pérez; Gustavo Sauer, Elis e Angel Gomes

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas. A arbitragem estará a cargo de Manuel Mota (Braga) e o VAR será Vítor Ferreira (Braga).