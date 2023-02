O onze do Benfica para o jogo com o Boavista

O Benfica defronta, esta segunda-feira, no Estádio da Luz, o Boavista em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga. Gilberto rende Bah nos encarnados.

Para este encontro, Roger Schmidt não pode contar com o lesionado Ristic, bem como os castigados Bah e Morato. Do lado dos axadrezados, Sasso, com problemas físicos, e os castigados Abascal e Sebastian Pérez não entram nas opções de Petit.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e Chiquinho; João Mário, Rafa e Aursnes; Gonçalo Ramos

Suplentes: Samuel Soares, Lucas Veríssimo, David Neres, Gonçalo Guedes, Schjelderup, Musa, Rafael Rodrigues e João Neves.

Onze do Boavista: Bracali; Cannon, Sasso e Bruno Onyemaechi; Pedro Malheiro, Makouta, Ibrahima e Ricardo Mangas; Bruno Lourenço, Yusupha e Salvador Agra

O pontapé de saída está marcado para as 21.15 horas. A arbitragem estará a cargo de António Nobre (Leiria) e o VAR será Fábio Melo (Porto).