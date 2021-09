O onze do Benfica para o jogo com o Boavista

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:02 Facebook

O Benfica defronta, esta segunda-feira, o Boavista, no Estádio da Luz, para a sexta jornada da Liga.

Para este encontro, Jorge Jesus não pode contar com o lesionado Seferovic, bem como o castigado Taarabt. Do lado dos axadrezados, Javi Garcia, Tiago Ilori e Cannon, com problemas físicos, e Vukotic, cedido pelo Benfica, não entram nas opções de João Pedro Sousa.

Onze do Benfica: Vlachodimos: Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen, Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa, Yaremchuk e Darwin

Suplentes: Helton, Lazaro, Morato, Everton, Meïté, Pizzi, Gedson, Rodrigo Pinho, Gonçalo Ramos

Onze do Boavista: Bracali; Nathan, Jackson Porozo, Abascal; Malheiro, Makouta, Sebastián Pérez, Hamache; Sauer, Gorré e Musa

Suplentes: Beiranvand, Marcelo Djaló, Guito, Filipe Ferreira, Reisinho, Reymão, Yusupha Njie, Ntep, Luís Santos

O pontapé de saída está marcado para as 19 horas. A arbitragem estará a cargo de Hugo Miguel (Lisboa) e o VAR será Vasco Santos (Porto).