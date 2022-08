O onze do Benfica para o jogo com o Casa Pia

O Benfica defronta, este sábado, em Leiria, o Casa Pia para a segunda jornada da Liga. Diogo Gonçalves é a novidade nos encarnados e a equipa da casa repete o onze da primeira jornada.

Para este encontro, Filipe Martins não pode contar com o lesionado Antoine. Do lado dos encarnados, João Victor e Lucas Veríssimo, com problemas físicos, não entram nas opções de Roger Schmidt.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Morato e Grimaldo; Enzo Fernández e Florentino; Diogo Gonçalves, Rafa e João Mário; Gonçalo Ramos

Suplentes: Helton Leite, Alexander Bah, Jan Vertonghen, Julian Weigl, Chiquinho, Paulo Bernardo, Roman Yaremchuk, Petar Musa e Henrique Araújo

Onze do Casa Pia: Ricardo Batista; João Nunes, Vasco Fernandes e Zolotic; Lucas Soares, Taira, Ângelo Neto e Lelo; Godwin, Rafael Martins e Kunimoto.

Suplentes: Lucas Paes, Eduardo Ferreira. Derick Poloni, Diogo Pinto, Cuca, Isaac, Anderson, Yan Eteki e Clayton

PUB

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas. A arbitragem estará a cargo de Tiago Martins (Lisboa) e o VAR será António Nobre (Leiria).