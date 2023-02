O onze do Benfica para o jogo com o Casa Pia

O Benfica defronta, este sábado, no Estádio da Luz, o Casa Pia em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga. Schmidt repete o onze que defrontou o Arouca e Rafa está de regresso às opções.

Para este encontro, Roger Schmidt não pode contar com o lesionado Gonçalo Ramos. Do lado do Casa Pia, Leo Natel e Leonardo Lelo, com problemas físicos, não entram nas opções de Filipe Martins.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e Chiquinho; João Mário, David Neres e Aursnes; Gonçalo Guedes

Suplentes: Samuel Soares; Gilberto, Lucas Veríssimo, Mihailo Ristic, Morato, João Neves, ​Draxler, Rafa e Musa

Onze do Casa Pia: Ricardo Batista; Fernando Varela, João Nunes e Zolotic; Lucas Soares, Cuca, Afonso Taira e Derick Poloni; Godwin, Rafael Martins e Romário Baró

Suplentes: João Victor; Léo Bolgado, Neto, Diogo Pinto, Vasco Fernandes, Kuni, Soma, Beni e Clayton

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas e a arbitragem estará a cargo de André Narciso (Setúbal). O VAR será Gustavo Correia (Porto).