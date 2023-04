O onze do Benfica para o jogo com o Chaves

O Benfica defronta, este sábado, em Trás-os-Montes, o Desportivo de Chaves em jogo a contar para a 28.ª jornada da Liga. Neres é titular nos encarnados. João Correia entra para o lugar de Euller. Nas águias, Otamendi e Neres são titulares.

Para este encontro, Vítor Campelos não pode contar com os lesionados Edu, Obiora, Arriba e Hector Hernandez, bem como Sandro Cruz, cedido pelo Benfica. Do lado dos encarnados, Florentino, a cumprir castigo, e Bah, Ristic e Draxler, com problemas físicos, não entram nas opções de Roger Schmidt.

Onze do Chaves: Paulo Vítor; Nélson Monte, Steven Vitória, Ponck, Bruno Langa; João Mendes, Guima e João Teixeira; Benny, Juninho e João Correia

Suplentes: Rodrigo, Luther, Sarr, Euller, Abass Issah, Hector, Queirós, João Pedro e Jo Batista

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Aursnes e Chiquinho; Neres, Rafa e João Mário; Ramos

Suplentes: Samuel Soares, Lucas Veríssimo, Guedes, Tengstedt, Schjelderup, Musa, Cher Ndour, João Neves e Morato

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas. A arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga) e o VAR será António Nobre (Leiria).