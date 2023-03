O onze do Benfica para o jogo com o Club Brugge

O Benfica defronta, esta terça-feira, no Estádio da Luz, o Club Brugge em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Em relação ao último jogo David Neres cede o lugar a Chiquinho e, nos belgas, sai Ferrán Jutglà e entra Roman Yaremchuk.

Para este encontro, Roger Schmidt não pode contar com os lesionados Ristic e Draxler. Do lado dos belgas, Hendry e Olsen, com problemas físicos, não entram nas opções de Scott Parker.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, António Silva e Grimaldo; Florentino e Chiquinho; Aursnes, Rafa e João Mário; Gonçalo Ramos

PUB

Suplentes: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Morato, Rafael Rodrigues, João Neves, Cher Ndour, David Neres, Gonçalo Guedes, Schjelderup, Musa e Tengstedt

Onze do Club Brugge: Mignolet; Clinton Mata, Mechele e Sylla: Buchanan, Nielsen, Vananken, Sowah e Meijer; Lang e Yaremchuk

Suplentes: Bursik, Odoi, Jutglà, Onyedika, Rits, Boyata, Nusa, Talbi e Cisse Sandra

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas e a arbitragem estará a cargo de Halil Umut Meler (Turquia). O VAR será Juan Martínez Munuera (Espanha).