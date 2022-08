O onze do Benfica para o jogo com o Dínamo Kiev

O Benfica defronta, esta terça-feira, no Estádio da Luz, o Dínamo Kiev para a segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Para este encontro, Roger Schmidt não pode contar com os lesionados Lucas Veríssimo e João Victor. Do lado da equipa ucraniana, Popov e Tsygankov, com problemas físicos, não entram nas opções.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Morato e Grimaldo; Enzo e Florentino; Neres, Rafa e João Mário; Gonçalo Ramos

Suplentes: Helton Leite, Vertonghen, Bah, Yaremchuk, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Ristic, Weigl, Musa, Henrique Araújo, Paulo Bernardo e António Silva

Onze do Dínamo Kiev: Buschan; Kedziora, Zabarnyl, Syrota e Vivcharenko; Sydorchuk e Shaparenko; Karavaev, Buyalskiy e Shepeliev; Besedin

Suplentes: Neshcheret, Boyko, Bol, Burda, Vanat, Yatsyk, Harmash, Kravchenko, Tymchyk, Tsarenko, Dubinchak e Antiukh

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas e a arbitragem estará a cargo de Clément Turpin (França). E o VAR será Jèrôme Brisard (França). Na primeira mão, os encarnados venceram por 2-0.

O apuramento para a fase de grupos da Champions vale 38,380 milhões de euros, mais 1,137 milhões do que em 2021/22.