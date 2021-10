O onze do Benfica para o jogo com o Estoril

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:53 Facebook

O Benfica defronta, este sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, o Estoril para a décima jornada da Liga. Jorge Jesus mantém aposta em Radonjic no lado direito. André Clóvis alinha no lugar de Rui Fonte.

Para este encontro, Bruno Pinheiro pode contar na equipa da máxima força. Do lado dos encarnados, André Almeida, Gil Dias, Lázaro, Rodrigo Pinho e Seferovic, lesionados, não entram nas opções de Jorge Jesus.

Onze do Estoril: Dani Figueira; Soria, Lucas Áfrico, Ferraresi e Joãozinho; Gamboa e Rosier; Bruno Lourenço, André Franco e Arthur; André Clóvis

Suplentes: Thiago Silva, Francisco Geraldes, Chiquinho, Rodrigo Valente, Coly, Ruiz, David, Xavier e Patrick William

Onze do Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi, Vertonghen, Radonjic, Weigl, João Mário, Grimaldo, Rafa, Darwin e Yaremchuk

Suplentes: Helton Leite, Gilberto, Diogo Gonçalves, Morato, Meïte, Gedson, Pizzi, Everton e Gonçalo Ramos

O pontapé de saída está marcado para as 19 horas. A arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga) e o VAR será Bruno Esteves (Setúbal).