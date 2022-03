O onze do Benfica para o jogo com o Estoril

JN Hoje às 17:04 Facebook

O Benfica defronta, este domingo, no Estádio da Luz, o Estoril em jogo a contar para a 27.ª jornada. Meité e Yaremchuk alinham de início.

Para este encontro, Nélson Veríssimo não pode contar com os castigados Darwin e Taarabt, bem como os lesionados Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Seferovic. Do lado dos canarinhos, Lucas Áfrico e Rui Fonte, ambos com problemas físicos, não entram nas opções de Bruno Pinheiro.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Meité, Rafa, Everton; Gonçalo Ramos e Yaremchuk

Suplentes: Helton, Morato, Diogo Gonçalves, Lázaro, André Almeida, João Mário, Radonjic, Paulo Bernardo e Henrique Araújo

Onze do Estoril: Dani Figueira; Soria, Ferraresi, Raúl e Joãozinho; Gamboa e Geraldes; Mboula, André Franco e Arthur; Leonardo Ruiz

Suplentes: Thiago Silva, Vital, Coly, Rui Fonte, Bruno Lourenço, Rosier, Romário Baró, Xavier e Patrick William

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas e a arbitragem estará a cargo de Nuno Almeida (Algarve). O VAR será Hugo Miguel (Lisboa).