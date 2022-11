O onze do Benfica para o jogo com o Estoril

O Benfica defronta, esta quarta-feira, na Amoreira, o Estoril em jogo a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Em relação ao jogo anterior com os canarinhos, há uma alteração nos encarnados, com Neres a jogar no lugar de Chiquinho.

Para este encontro, Nélson Veríssimo não pode contar com Tiago Gouveia, cedido pelo Benfica. Do lado dos encarnados, Aursnes e Draxler, lesionados, não entram nas opções de Roger Schmidt.

Onze do Estoril: Dani Figueira; Tiago Santos, Pedro Álvaro, Bernardo Vital e Delos; Ndiaye, Francisco Geraldese João Carvalho; Tiago Gouveia, Tiago Araújo e João Carlos

Suplentes: Pedro Silva, Mexer, Gonçalo Esteves, Serginho, Rosier, Lea Siliki, Marqués, Benchimol e Dele

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, António Silva e Grimaldo; Florentino e Enzo; Neres, Rafa e João Mário; Musa

Suplentes: Helton, Gilberto, Lucas Veríssimo, Ristić, Brooks, João Victor, Diogo Gonçalves, Chiquinho e Henrique Araújo

O pontapé de saída está marcado para as 20.45 horas. A arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo (Leiria).