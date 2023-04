O onze do Benfica para o jogo com o Estoril

Hoje às 16:48 Facebook

O Benfica defronta, este domingo, no Estádio da Luz, o Estoril em jogo da 29.ª jornada da Liga. João Neves é titular nos encarnados.

Para este encontro, Roger Schmidt não pode contar com os lesionados Draxler e Bah. Do lado dos estorilistas, Lucas Áfrico, com problemas físicos, bem como Tiago Gouveia, cedido pelo Benfica, não entram nas opções de Ricardo Soares.

Onze do Estoril: Dani Figueira; Tiago Santos, Bernardo Vital, Pedro Álvaro e Joãozinho; João Gamboa e João Carvalho; Tiago Araújo, João Marques e Carlos Eduardo; Cassiano

Suplentes: Pedro Silva, Rodrigo Martins, Marqués, Francisco Geraldes, Ndiaye, Rafik Guitane, Mexer, João Carlos e Lea Siliki

Onze do Benfica: Vlachodimos; Aursnes, António Silva, Otamendi, Grimaldo, João Neves, Chiquinho, Neres, João Mário, Rafa e Ramos

Suplentes: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Guedes, Schelderup, Ristic, Musa, Florentino e Morato

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas e a arbitragem estará a cargo de Rui Costa (Porto). O VAR será André Narciso (Setúbal).