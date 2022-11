O onze do Benfica para o jogo com o Estrela da Amadora

Hoje às 17:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica defronta, este domingo, em Leiria, o Estrela da Amadora em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo C da Taça da Liga.

Para este encontro, Sérgio Vieira não pode contar com os lesionados Paulinho, Balburdia e Capita, bem como Amir e Gaspar, a representar as respetivas seleções. Do lado dos encarnados, Arsunes (lesionado), Enzo Fernández, Otamendi, António Silva, Bah, João Mário, Gonçalo Ramos, Paulo Bernardo e Henrique Araújo, também ao serviço das seleções, não entram nas opções de Roger Schmidt.

Onze do Estrela da Amadora: Ainda não divulgado

PUB

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, João Victor, Brooks e Grimaldo; Florentino, Chiquinho, Neres, Diogo Gonçalves, Rafa e Musa

Suplentes: Helton Leite; Miahilo Ristic, André Almeida, Morato, Gil Dias, João Neves, Draxler, Hugo Félix e Rodrigo Pinho

O pontapé de saída está marcado para as 19 horas e a arbitragem estará a cargo de Miguel Nogueira (Lisboa). O VAR será António Nobre (Leiria).