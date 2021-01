O onze do Benfica para o jogo com o Estrela da Amadora

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:07 Facebook

Os encarnados defrontam, esta terça-feira, o Estrela da Amadora na Reboleira para os oitavos de final da Taça de Portugal. Seferovic é o único que mantém a titularidade em relação ao último jogo. Todibo estreia-se pelas águias.

Para este encontro, Rui Santos pode contar a equipa na máxima força. Do lado do Benfica, André Almeida, lesionado, bem como Gabriel e Cervi, infetados com covid-19, não entram nas opções de Jorge Jesus.

Onze do Estrela da Amadora: Filipe Leão,Sérgio Conceição, Zé Pedro, Yuran e Edu; Hélder Laton, Xavier Fernandes e Horácio; Murillo, Paollo Madeira e Chapi Romano

Onze do Benfica: Helton, Diogo Gonçalves, Jardel, Todibo, Nuno Tavares, Samaris, Taarabt, Chiquinho, Pedrinho, Gonçalo Ramos e Seferovic

O pontapé de saída no Estádio José Gomes está marcado para as 21.15 horas. A arbitragem estará a cargo de João Bento (Santarém) e o VAR será Hélder Malheiro.