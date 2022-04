O onze do Benfica para o jogo com o Famalicão

O Benfica defronta o Famalicão, este sábado, no Estádio da Luz, em jogo a contar para a 31.ª jornada da Liga. Paulo Bernardo e Gil Dias são titulares nas águias. Nos minhotos, Batubinsika, Gustavo Assunção, Diogo Figueiras, Ivan Dolcek e Jhonder Cádiz cedem os lugares a Riccieli, Alex Nascimento, De La Fuente, Heriberto e Pedro Marques.

Para este encontro, Nélson Veríssimo não pode contar com o castigado Everton, bem como com os lesionados Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Rafa. Do lado dos minhotos, Diogo Figueiras e Gustavo Assunção, castigados, e ainda Iván Jaime, David Tavares e Rúben Lima, com problemas físicos, não entram nas opções de Rui Pedro Silva.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Diogo Gonçalves, Paulo Bernardo, Weigl, Gil Dias; Gonçalo Ramos e Darwin Núñez

Suplentes: Helton, André Almeida, Morato, Meïté, João Mário, Radonjić, Taarabt, Seferović e Yaremchuk

Onze do Famalicão: Luiz Júnior; Penetra, Riccieli, Alex Nascimento; de la Fuente, Pêpê, Pickel, Adrián Marín; Heri, Banza e Pedro Marques

Suplentes: Zlobin, Diogo Queirós, Batubinsika, Dolček, Benny, Pedro Brazão, Bruno Rodrigues, Kadile e Cádiz

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas. A arbitragem estará a cargo de António Nobre (Leiria) e o VAR será Luís Ferreira (Braga).