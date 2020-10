O onze do Benfica para o jogo com o Farense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica recebe, este sábado, o Farense para a terceira jornada da Liga. Otamendi estreia-se com a camisola dos encarnados num duelo em que as águias se podem isolar na liderança do campeonato.

Para este duelo, Jorge Jesus não pode contar com os lesionados Vertonghen e Tarrabt e Svilar, infetado com covid-19. Do lado do Farense, Sérgio Vieira pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Jardel e Grimaldo; Pizzi, Gabriel e Rafa; Waldschmidt, Darwin e Everton

Onze do Farense: Rafael Defendi; Alex Pinto, César, Cássio e Fábio Nunes; Fabrício Isidoro, Cláudio Falcão e Amine; Ryan Gauld, Stojiljkovic e Lucca

O pontapé de saída está marcado para as 18.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Tiago Martins (Lisboa) e o VAR será Vasco Santos (Porto).