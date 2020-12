O onze do Benfica para o jogo com o Gil Vicente

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:24 Facebook

Os encarnados defrontam, este domingo em Barcelos, o Gil Vicente na 10.ª jornada da Liga. Rafa e Otamendi são as principais ausências - nem estão no banco - e, na equipa do Minho, Vítor Carvalho estreia-se a titular.

Para este duelo, Jorge Jesus não pode contar com o lesionado André Almeida. Do lado da equipa da casa, Diogo Silva, Manutan, ambos com problemas físicos, e João Afonso, a cumprir castigo, não entram nas contas de Ricardo Soares.

Onze do Gil Vicente: Denis; Joel, Rodrigo, Ygor Nogueira e Talocha; Lucas Mineiro, Claude Gonçalves e Vítor Carvalho; Samuel Lino, Leautey e Lourency

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Jardel, Vertonghen e Grimaldo; Pedrinho, Pizzi, Weigl e Everton; Darwin e Seferovic

O pontapé de saída está marcado para as 17.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Nuno Almeida (Algarve) e o VAR será António Nobre (Leiria).