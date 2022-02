O onze do Benfica para o jogo com o Gil Vicente

O Benfica defronta, esta quarta-feira, no Estádio da Luz, o Gil Vicente em jogo a contar para a 20.ª jornada. João Mário começa o jogo no banco de suplentes. Otamendi, André Almeida, Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos alinham de início.

Para este encontro, Nélson Veríssimo não pode contar com Darwin, ao serviço da seleção, bem como os lesionados Seferovic, Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho. Do lado dos gilistas, Murilo, com problemas físicos, é o único a não entrar nas opções de Ricardo Soares.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Paulo Bernardo, Weigl e Meité; Diogo Gonçalves, Gonçalo Ramos e Everton

Suplentes: Hélton, João Mário, Pizzi, Lázaro, Radonjic, Rafa, Henrique Araújo, Taarabt e Morato

Onze do Gil Vicente: Andrew; Zé Carlos, Lucas Cunha, Rúben Fernandes e Talocha; Fujimoto, Aburjania e Pedrinho; Léautey, Fran Navarro e Samuel Lino

Suplentes: Brian, Diogo, Hackman, Bilel, Boubacar, Calero, Jean Imer, Henrique Gomes e Matheus Bueno

O pontapé de saída está marcado para as 19 horas. A arbitragem estará a cargo de Artur Soares Dias (Porto) e o VAR será Hugo Miguel (Lisboa).