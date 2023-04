O onze do Benfica para o jogo com o Inter

O Benfica defronta, esta terça-feira, na Luz, o Inter em jogo a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Para este encontro, Roger Schmidt não pode contar com o castigado Otamendi, bem como os lesionados Bah, Ristic, Draxler e Gonçalo Guedes. Do lado da equipa italiana, Hakan Çalhanoglu e Skriniar, com problemas físicos, não entram nas opções de Simone Inzaghi.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Morato e Grimaldo; Florentino e Chiquinho; João Mário, Rafa e Aursnes; Gonçalo Ramos

PUB

Onze do Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez e Dzeko

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Michael Oliver (Inglaterra) e o VAR será Pol van Boekel (Países Baixos).