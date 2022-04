O onze do Benfica para o jogo com o Liverpool

O Benfica defronta, esta terça-feira, no Estádio da Luz o Liverpool para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Taarabt e Darwin entram no onze, para os lugares de Meité e Yaremchuk. Nos "reds", Diogo Jota começa no banco e Luis Díaz alinha de início.

Para este encontro, Nélson Veríssimo não pode contar com os lesionados Rodrigo Pinho e Lucas Veríssimo. Do lado dos "reds", Klopp pode contar com a equipa na máxima força

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt, Rafa, Everton; Gonçalo Ramos, Darwin Núñez

Suplentes: Helton, Lazaro, André Almeida, Morato, Meïté, Diogo Gonçalves, João Mário, Radonjić, Gil Dias, Paulo Bernardo, Seferović, Yaremchuk

Onze do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Fabinho, Keïta, Thiago; Salah, Mané e Luis Díaz

Suplentes: Kelleher, Gomez, Tsimikas, Matip, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Jones, Firmino, Minamino, Diogo Jota, Elliott

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Gil Manzano (Espanha) e o VAR será Alejandro Hernández (Espanha).