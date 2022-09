O onze do Benfica para o jogo com o Maccabi Haifa

O Benfica defronta, esta terça-feira, no Estádio da Luz, o Maccabi Haifa a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Em relação ao jogo com o Vizela, há uma alteração nos encarnados, com Bah a render Gilberto.

Para este encontro, Roger Schmidt não pode contar com os lesionados Lucas Veríssimo, João Victor e Morato. Do lado da equipa israelita, Raz Meir e Jaber, com problemas físicos, não entram nas opções de Barak Bakhar.

Onze do Benfica: Odysseas, Bah, Otamendi, António Silva e Grimaldo; Enzo e Florentino; Neres, Rafa e João Mário; Gonçalo Ramos

Suplentes: Helton, Gilberto, Ristić, Brooks, Aursnes, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Paulo Bernardo, Draxler, Rodrigo Pinho, Musa, Henrique Araújo

Onze do Maccabi Haifa: Cohen; Seck, Batubinsika, Goldberg; Sundgren, Ali Mohamed, Lavi, Haziza; Chery; David, Pierrot

Suplentes: Mishpati, Menachem, Arad, Cornud, Eliyahu, Gershon, Atzili, Abu Fani, Levi, Tchibota, Rukavytsya, Podgoreanu

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas e a arbitragem estará a cargo de Andreas Ekberg (Suécia). O VAR será Dennis Higler (Países Baixos).