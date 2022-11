O onze do Benfica para o jogo com o Maccabi Haifa

O Benfica defronta, esta quarta-feira, em Israel, o Maccabi Haifa na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Florentino regressa ao meio-campo, substituindo Enzo Fernández. Para terminarem como cabeças de série, os encarnados têm de fazer melhor resultado do que o PSG, que vai medir forças com a Juventus.

Para este encontro, Roger Schmidt não pode contar com o castigado Enzo Fernández, bem como o lesionado Draxler. Do lado dos israelitas, Sundgren, Haziza e Podoreanu, com problemas físicos, não entram nas opções de Barak Bakhar.

Onze do Maccabi Haifa: Cohen; Goldberg, Mohamed, LAvi, Pierrot, Chery, Abu Fani, David, Meir, Cornud e Seck

Suplentes: Fucs, Mishpati, Menachem, Arad, Eliyahu, Gershon, Atzili, Levi, Tchibota, Rukavytsya

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, António Silva e Grimaldo; Florentino e Aursnes; João Mário, Rafa, Gonçalo Ramos e Neres

Suplentes: Helton, Gilberto, Lucas Veríssimo, Ristić, Brooks, João Victor, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Paulo Bernardo, Rodrigo Pinho, Musa, Henrique Araújo

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Anthony Taylor (Inglaterra) e o VAR será Stuart Attwell (Inglaterra).