O onze do Benfica para o jogo com o Marítimo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 15:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica defronta, este domingo, no Estádio da Luz, o Marítimo em jogo da 15.ª jornada da Liga. Em relação ao jogo com o Famalicão, último dos encarnados para a Liga, Gilberto entra para o lugar de Diogo Gonçalves. Nos insulares, Zainadine e Iván Rossi rendem Léo Andrade e Diogo Mendes.

Para este encontro, Jorge Jesus, que não estará no banco devido a castigo, não pode contar com os lesionados Lucas Veríssimo, Radonjic e Rodrigo Pinho. Do lado dos insulares, Xadas e Leonardo Andrade, com problemas físicos, não entram nas opções de Vasco Seabra.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi e Vertonghen; Gilberto, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa, Yaremchuk e Darwin

Suplentes: Helton Leite; Valentino Lázaro, Morato, Pizzi, Taarabt, Paulo Bernardo, Everton, Seferovic e Gonçalo Ramos

Onze do Marítimo: Paulo Victor; Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine e Vítor Costa; Rossi, Beltrame e Edgar Costa; Rafik Guitane, Joel Tagueu e Henrique Rafael

Suplentes: Pedro Teixeira; Jorge Saenz, Fábio China, Diogo Mendes, Pelágio, André Vidigal, Alipour, Clésio e Ricardinho

O pontapé de saída está marcado para as 17 horas. A arbitragem estará a cargo de António Nobre (Leiria) e o VAR será Hugo Miguel (Lisboa).