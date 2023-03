O onze do Benfica para o jogo com o Marítimo

O Benfica defronta, este domingo, no Funchal, o Marítimo em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga. Em relação ao último jogo, Neres entra para o lugar de Rafa, baixa de última hora por síndrome gripal. Do lado dos madeirenses, saem Val Soares, João Afonso e Riascos entram Mosquera, Beltrame e Leo Pereira.

Para este encontro, Josés Gomes não pode contar com o lesionado Mendes, bem como com o castigado Val Soares e Brito, cedido pelo Benfica. Do lado dos encarnados, Ristic, Draxler, Gonçalo Guedes e Rafa são as baixas para Roger Schmidt.

Onze do Marítimo: Marcelo Carné; Cláudio Winck, Zainadine, Moises Mosquera e Vítor Costa; René Santos e Beltrame; André Vidigal, Xadas e Léo Pereira; Pablo Moreno

Suplentes: Makaridze, Matheus, Paulinho, Fábio China, João Afonso, Edgar Costa, Félix Correia, Liza e Brayan Riascos

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Chiquinho, Florentino; Neres, Aursnes, João Mário; Gonçalo Ramos

Suplentes: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Morato, Cher Ndour, João Neves, Tengstedt, Schjelderup e Musa

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas e a arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo (Leiria). O VAR será André Narciso (Setúbal).