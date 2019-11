O onze do Benfica para o jogo com o Marítimo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:03, atualizado às 17:20 Facebook

O Benfica recebe, este sábado, o Marítimo na 12.ª jornada da Liga. Bruno Lage aposta no mesmo onze do jogo de quarta-feira com o Leipzig, que ditou o adeus dos encarnados à Liga dos Campeões.

Para este encontro, Bruno Lage não poderá contar com os lesionados Rafa e Seferovic. Do lados dos madeirenses, Zaiadine e Rodrigo Pinho não entram nas contas de José Gomes.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Taarabt, Gabriel e Cervi; Chiquinho e Vinícius.

Onze do Marítimo: Amir; Nanu, René Santos, Grolli e Rúben Ferreira; Edgar Costa, Pedro Pelágio, Vukovic e Marcelinho; Getterson e Daizen Maeda.

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas. A arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo (Leiria) e o VAR será Luís Ferreira (Braga).