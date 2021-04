O onze do Benfica para o jogo com o Marítimo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica defronta, esta segunda-feira, o Marítimo no Estádio da Luz na 25.ª jornada da Liga. Everton Cebolinha está de regresso ao onze e Léo Andrade, Rafik Guitane, Milson e Rodrigo Pinho dão lugares a Karo, Renê Santos, Edgar Costa e Alipour.

Para este encontro, Jorge Jesus não pode contar com os lesionados André Almeida, Samaris, Nuno Tavares e Gabriel, bem como com o castigado Pizzi. Do lado dos madeirenses, Beltrame, Sassá (lesionados), Leo Andrade e Rodrigo Pinho (castigados) não entram nas opções de Julio Velázquez.

Onze do Benfica: Helton Leite; Diogo Gonçalves, Lucas Veríssimo, Otamendi e Grimaldo; Rafa, Weigl, Taarabt e Everton; Waldschmidt e Seferovic

Onze do Marítimo: Amir Abedzadeh; Winck, Zainadine, Irmer, Edgar Costa, Bambock, René Santos, Karo, Alipour, Marcelo Hermes e Joel Tagueu

O pontapé de saída está marcado para as 19 horas. A arbitragem estará a cargo de Luís Godinho (Évora) e André Narciso (Setúbal) será o VAR.