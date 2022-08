O onze do Benfica para o jogo com o Midtjylland

O Benfica defronta, esta terça-feira, no Estádio da Luz, o Midtjylland para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Para este encontro, Roger Schmidt não pode contar com os lesionados João Victor e Lucas Veríssimo. Do lado da equipa dinamarquesa, Henrik Jensen pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Morato e Grimaldo; David Neres, Florentino, Enzo Fernández e João Mário; Rafa e Gonçalo Ramos

Suplentes: Helton Leite, Vertonghen, Bah, Yaremchuk, Chiquinho, Weigl, Musa, André Almeida, Henrique Araújo, Paulo Bernardo, António Silva e Diego Moreira

Onze do Midtjylland: Olafsson, Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho e Dyhr; J. Andersson, Sorensen e Charles; Dreyer, Kaba e Sisto

Suplentes: Ugboh, Ousted, Gartenmann, Isaksen, Thychosen, Chilufya, Kouakou, Byskov, Ortiz Cabezas, Paulinho, Lind e Jensen

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Alejandro Hernández (Espanha) e o VAR será Ricardo de Burgos (Espanha).