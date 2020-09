Pizzi regressa ao onze do Benfica frente ao Moreirense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:29 Facebook

O Benfica defronta, este sábado no Estádio da Luz, o Moreirense na segunda jornada da Liga. Pizzi, no lugar do lesionado Taarabt, é a novidade no onze encarnado.

Para este duelo, Jorge Jesus não poderá contar com os lesionados Svilar, Taarabt e Samaris. Do lado da equipa de Moreira de Cónegos, Kewin, Conté, Sori Mane, Derik Lacerda, Yan (com problemas físicos), o castigado Ferraresi e David Tavares, cedido pelo Benfica, não entram nas opções de Ricardo Soares.

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Vertonghen, Grimaldo, Rafa, Pizzi, Gabriel, Everton, Waldschmidt e Darwin

Onze do Moreirense: Pasinato, D'Alberto, Rosic, Steven Vitória, Pedro Amador, Lucas Silva, Filipe Soares, Fábio Pacheco, Pedro Nuno, Alex Soares e Fábio Abreu

O pontapé de saída está marcado para as 18.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Nuno Almeida (Algarve) e o VAR será Rui Oliveira (Porto).