O onze do Benfica para o jogo com o Moreirense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica defronta, este domingo, o Moreirense na 19.ª jornada da Liga. Helton Leite estreia-se no campeonato pelos encarnados. Vlachodimos, habitual titular, está no banco. Ferraresi e Filipe Soares são as novidades nos minhotos.

Para este encontro Vasco Seabra não pode contar com os lesionados Amador, Pedro Nuno, Pires, Miguel Silva e Mané, bem como os castigados Steven Vitória e Alex Soares e Franco, infetado com covid-19. Do lado das águias, André Almeida, Jardel e Gilberto, com problemas físicos, não entram nas opções de Jorge Jesus.

Onze do Moreirense: Pasinato; Ferraresi, Abdoulaye, Rosic e Abdu Conté; Lucas Silva, Filipe Soares, Fábio Pacheco e D'Alberto; Walterson e Yan Matheus

Onze do Benfica: Helton Leite; Diogo Gonçalves, Vertonghen, Otamendi e Grimaldo; Rafa, Weigl, Taarabt e Éverton; Seferovic e Darwin

O pontapé de saída em Moreria de Cónegos está marcado para as 20.15 horas. A arbitragem estará a cargo de Manuel Oliveira (Porto) e o VAR será Fábio Melo (Porto).