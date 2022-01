O onze do Benfica para o jogo com o Moreirense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica defronta, este sábado, no Estádio da Luz, o Moreirense em jogo da 18.ª jornada da Liga. Paulo Bernardo estreia-se a titular na equipa encarnada e Darwin regressa às opções.

Para este encontro, Nélson Veríssimo não pode contar com os lesionados Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho, bem como Everton Cebolinha, que testou positivo para a covid-19. Do lado da equipa de Moreira de Cónegos, Rosic (castigado), Sori Man, a disputar a CAN, e Frimpong, lesionado, não entram nas opções de Sá Pinto.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Morato e Grimaldo; Rafa, Weigl, João Mário e Paulo Bernardo; Seferovic e Darwin

Suplentes: Hélton Leite, Vertonghen, Meite, Yaremchuk, Diogo Gonçalves, Pizzi, Valentino Lázaro, André Almeida e Gonçalo Ramos

Onze do Moreirense: Kewin Silva; Artur Jorge, Fábio Pacheco, Walterson, Ibrahima, Yan Matheus, Pedro Amador, Steven Vitória, Pablo, Paulinho e Rafael Martins

Suplentes: Pasinato, Rodrigo Conceição, André Luís, Pires, Matheus Silva, Jambor, Derik, Galego e Franco

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas e a arbitragem estará a cargo de Rui Costa (Porto). O VAR será Bruno Esteves (Setúbal).