O onze do Benfica para o jogo com o Moreirense

O Benfica defronta, este sábado, em Moreira de Cónegos, o Moreirense em jogo a contar para a Taça da Liga. António Silva e Gonçalo Ramos são titulares.

Para este encontro, Paulo Alves não pode contar com o castigado Luís Rocha bem como o lesionado Kodisang. Do lado dos encarnados, Otamendi e Enzo Fernández, a representar a Argentina no Mundial não entram nas opções de Roger Schmidt.

Onze do Moreirense: Pasinato; David Bruno, Hugo Gomes, Rafael Santos e Frimpong; Sori Mané, Ofori e Alan; Franco, André Luís e Camacho

Suplentes: Kewin Silva, Fábio Pacheco, Walterson, Aparício, Pedro Amador, Madson Monteiro, Lucas Freitas, Steven e Platiny

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Morato e Grimaldo; Florentino e Aursnes; Chiquinho, Rafa e Draxler; Gonçalo Ramos

Suplentes: Helton, Gilberto, Lucas Veríssimo, Brooks, Paulo Bernardo, João Neves, Diogo Gonçalves, Musa e Henrique Araújo

O pontapé de saída está marcado para as 19 horas. A arbitragem estará a cargo de Tiago Martins (Lisboa) e o VAR será Vasco Santos (Porto).