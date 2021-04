O onze do Benfica para o jogo com o Paços de Ferreira

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:50 Facebook

A equipa encarnada defronta, este sábado, o Paços de Ferreira na capital do móvel para a 26.ª jornada da Liga. Dor Jan e Uilton substituem Douglas Tanque e Adriano. No Benfica, Jorge Jesus aposta num esquema com três centrais e promove o regresso de Vertonghen.

Para este encontro, Pepa não pode contar com Diaby, Marco Baixinho (lesionados), Douglas Tanque (castigado) bem como com Sualehe e João Pedro, alvos de processos disciplinares. Do lado do Benfica, André Almeida, Samaris e Nuno Tavares, com problemas físicos, não entram nas opções de Jorge Jesus.

Onze do Paços de Ferreira: Jordi; Fernando Fonseca, Marcelo, Maracás, Rebocho; Eustáquio, Luiz Carlos, Bruno Costa; Hélder Ferreira, Uilton, Dor Jan

Onze do Benfica: Helton Leite, Grimaldo, Vertonghen, Lucas Veríssimo, Waldsmicht, Seferovic, Diogo Gonçalves, Rafa, Weigl, Otamendi e Taarabt

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Hugo Miguel (Lisboa) e o VAR será Tiago Martins (Lisboa).