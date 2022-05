O onze do Benfica para o jogo com o Paços de Ferreira

No arranque da 34.ª e última jornada da Liga de futebol, castores e encarnados defrontam-se nesta sexta-feira (20.15 horas, Sport TV), no Estádio Capital do Móvel.

Sem hipóteses de ir além do terceiro lugar, a equipa encarnada despede-se de 2021/22, no reduto do décimo classificado, que já tem a permanência há muito garantida, mas que ainda poderá subir até à sétima posição.

Onzes iniciais

Paços de Ferreira - André Ferreira; Fernando Fonseca, Marco Baixinho, Ganchas e Lucas Silva; Rui Pires e Luiz Carlos; Juan Delgado, Nico Gaitán e Hélder Ferreira; Butzke.

Benfica - Helton; Gilberto, Tomás Araújo, Morato e Sandro Cruz; Tiago Gouveia, Meité, João Mário e Gil Dias; Henrique Araújo e Paulo Bernardo.

O árbitro nomeado para este jogo é Hugo Silva (Santarém), sendo que Bruno Esteves (Setúbal) foi designado para o VAR.