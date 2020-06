Cervi titular no Benfica frente ao Portimonense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube encarnado defronta, esta quarta-feira, o Portimonense na 26.ª jornada da Liga. Cervi, no lugar de Gabriel, é a novidade no onze do Benfica. Na equipa de Portimão, sai Jackson Martínez e entra Vaz Tê.

Para este encontro, Bruno Lage não poderá contar com o lesionado David Tavares. Do lado da equipa da casa, Paulo Sérgio pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do Portimonense: Gonda; Hackman, Lucas Possignolo, Júnior Tavares, Henrique; Pedro Sá, Dener, Lucas Fernandes; Willyan, Tabata, Vaz Tê

Onze do Benfica: Vlachodimos; Grimaldo, Rúben Dias, Jardel, André Almeida; Taarabt, Weigl, Pizzi, Cervi; Rafa, Carlos Vinícius

O pontapé de saída está marcado para as 19.15 horas. A arbitragem estará a cargo de Carlos Xistra (Castelo Branco) e no VAR estará Bruno Esteves (Setúbal).