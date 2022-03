O onze do Benfica para o jogo com o Portimonense

A equipa encarnada defronta, este sábado, em Portimão, o Portimonense em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga. Em relação ao jogo com o Vitória, Morato, Meité e Darwin cedem os respetivos lugares a Otamendi, Weigl e Yaremchuk. Nos algarvios, Da Costa e Wellinton Júnior substituem Pedrão e Fabrício.

Para este encontro, Paulo Sérgio não pode contar com os lesionados Lazaar e Ricardo Matos. Do lado dos encarnados, André Almeida, Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Seferovic, com problemas físicos, não entram nas opções de Nélson Veríssimo.

Onze do Portimonense: Samuel; Willyan, Lucas Possignolo, Relvas; Moufi, Carlinhos, Lucas Fernandes, Dacosta; Nakajima, Welinton Júnior e Angulo

Suplentes: Nakamura, Saná, Henrique Jocú, Ewerton, Luquinha, Pedro Sá, Fabrício, Anderson e Sapara

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Weigl, Taarabt e Everton; Gonçalo Ramos e Yaremchuk

Suplentes:

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas. A arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo (Leiria) e o VAR será Tiago Martins (Lisboa).