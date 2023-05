O onze do Benfica para o jogo com o Portimonense

O Benfica defronta, este sábado, em Portimão, o Portimonense em jogo a contar para a 32.ª jornada da Liga. Morato é a novidade no onze das águias. Nos algarvios, saem Alemão, Rui Gomes e Welinton e entram Tornich, Yago e Seck.

Para este encontro, Paulo Sérgio não pode contar com o lesionado Gonçalo Costa. Do lado dos encarnados, Otamendi, a cumprir castigo, bem como Draxler, com problemas físicos, não entram nas opções de Roger Schmidt.

Onze do Portimonense: Kosuke; Pedrão, Park e Alemão; Moufi, Maurício, Carlinhos e Relvas; Seck, Yago e Yony González

Suplentes: Matheus Nogueira, Ouattara, Ricardo Matos, Diaby, Lucas Ventura, Róchez, Estrela, Rui Gomes e Sérgio Conceição

Onze do Benfica: Vlachodimos; Aursnes, António Silva, Morato e Grimaldo; Chiquinho e João Neves; David Neres, Rafa e João Mário; Gonçalo Ramos

Suplentes: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Bah, Guedes, Tengstedt, Ristic, Musa e Florentino

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas e a arbitragem estará a cargo de Artur Soares Dias (Porto). O VAR será Cláudio Pereira (Aveiro).