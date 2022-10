O onze do Benfica para o jogo com o PSG

O Benfica defronta, esta terça-feira, no Parque dos Príncipes, o PSG em jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Perante a ausência de Neres, Roger Schmidt reforçou a zona central, com Aursnes.

Para este encontro, Christophe Galtier não pode contar com os lesionados Nuno Mendes, Kimpembe, Renato Sanches e Messi. Do lado dos encarnados, Morato e David Neres, com problemas físicos, não entram nas opções de Roger Schmidt.

Onze do PSG: Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos e Danilo; Hakimi, Verratti, Vitinha e Bernat; Sarabia, Mbappé e Neymar

Suplentes: Navas, Rico, Fabián Ruiz, Mukiele, Soler, Bishiabu, Zaire-Emery, Gharbi e Ekitike

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino, Enzo Fernández e Aursnes; Rafa, Gonçalo Ramos e João Mário

Suplentes: Helton Leite, Gilberto, Diogo Gonçalves, Rodrigo Pinho, Chiquinho, Ristic, Brooks, Gil Dias, Musa, João Victor, Henrique Araújo e Draxler

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Michael Oliver (Inglaterra) e o VAR será Stuart Attwell (Inglaterra).