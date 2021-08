O onze do Benfica para o jogo com o PSV

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:50 Facebook

A equipa encarnada tenta, esta terça-feira, assegurar um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões diante do PSV, na Holanda, para a segunda mão do play-off da Champions. Taarabt é a novidade no onze do Benfica.

Para este encontro, Jorge Jesus não pode contar com os lesionados Ferro e Seferovic. Do lado da equipa da casa, Roger Schmidt pode contar com o plantel na máxima força.

Onze do PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli e Max; Sangaré e Van Ginkel; Maduke, Gotze e Gakpo; Zahavi.

Suplentes: Muller, Mvogo, Teze, Viergever, Gutiérrez, Mauro Júnior, Bruma, Obispo, Doan, Thomas, Fofana e Vertessen

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Lucas Veríssimo, Otamendi, Morato e Grimaldo, Weigl, João Mário eTaarabt; Rafa e Yaremchuk

Suplentes: Helton Leite; André Almeida, Vertonghen, Meïte, Gil Dias, Florentino, Gedson, Pizzi, Everton, Rodrigo Pinho, Gonçalo Ramos e Vinícius

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas e arbitragem estará a cargo do esloveno Slavko Vincic. Na primeira mão, o Benfica venceu por 2-1, graças aos golos de Rafa e Weigl. Gakpo marcou para o PSV.