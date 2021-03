O onze do Benfica para o jogo com o Rio Ave

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:54 Facebook

Os encarnados recebem, esta segunda-feira, o Rio Ave para a 21.ª jornada da Liga.

Para este encontro, Jorge Jesus não pode contar com os lesionados André Almeida, Darwin e Vertonghen, bem como o castigado Otamendi. Do lado da equipa de Vila do Conde, Nélson Monte (castigado), Fábio Coentrão, Ivo Pinto, André Pinto, Junio Rocha e Jambor (lesionados), não entram nas opções de Miguel Cardoso.

Onze do Benfica: Helton Leite; Diogo Gonçalves, Lucas Veríssimo, Jardel e Grimaldo; Rafa, Weigl, Taarabt, e Everton; Waldschmidt e Seferovic

Onze do Rio Ave: Kieszek; Costinha, Borevković, Aderllan Santos e Sávio; Pelé e Filipe Augusto; Carlos Mané, Francisco Geraldes e Rafael Camacho e Gelson Dala

O pontapé de saída no Estádio da Luz está marcado para as 19 horas. A arbitragem estará a cargo de Nuno Almeida (Algarve) e o VAR será António Nobre (Leiria).