O onze do Benfica para o jogo com o Rio Ave

O Benfica defronta, este sábado, no Estádio da Luz, o Rio Ave em jogo a contar para a nona jornada da Liga. Grimaldo, Rafa e Neres começam o encontro no banco.

Para este encontro, Roger Schmidt não pode contar com os lesionados Lucas Veríssimo e Morato. Do lado da equipa de Vila do Conde, Luís Freire pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Otamendi e Ristic; Aursnes, Enzo e Diogo Gonçalves; Draxler, João Mário e Gonçalo Ramos

Suplentes: Helton Leite; Grimaldo, Bah, Brooks, Florentino, David Neres, Rodrigo Pinho, Rafa Silva e Petar Musa.

Onze do Rio Ave: Jhonatan; Aderllan Santos, Josué Sá e Patrick William; Costinha, Samaris, Guga e Pedro Amaral; Miguel Baeza, Aziz e Fábio Ronaldo

Suplentes: Magrão; Miguel Nóbrega, Vítor Gomes, Leonardo Ruiz, Amine, Ukra, João Graça, Hernâni e Paulo Vitor

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas. A arbitragem estará a cargo de Manuel Oliveira (Porto) e o VAR será Rui Oliveira (Porto).