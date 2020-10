O onze do Benfica para o jogo com o Rio Ave

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa encarnada defronta, este domingo, o Rio Ave em Vila do Conde na quarta jornada da Liga. Vertonghen está de regresso e, nos vila-condenses, Filipe Augusto, Piazón, Carlos Mané e Bruno Moreira rendem Jambor, Gelson Dala, Gabrielzinho e André Pereira.

Para este duelo, Mário Silva não poderá contar com o lesionado Junio Rocha. Do lado do Benfica, Svilar e Taarabt, com problemas físicos, não entram nas opções de Jorge Jesus.

Onze do Rio Ave: Kieszek; Ivo Pinto, Nélson Monte, Borevkovic e Santos; Tarantini, Filipe Augusto e Piazon; Carlos Mané, Bruno Moreira e Francisco Geraldes

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Gabriel, Pizzi e Everton; Waldschmidt e Darwin

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga) e o VAR será Hugo Miguel (Lisboa).