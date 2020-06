O onze do Benfica para o jogo com o Santa Clara

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:18 Facebook

O Benfica recebe, esta terça-feira, o Santa Clara na 28.ª jornada da Liga. em relação ao duelo com o Rio Ave, há duas mundaças nos encarnados: Tomás Tavares e Dyego Sousa dão lugar André Almeida e Seferovic.

Para este encontro, Bruno Lage não poderá contar com os lesionados Jardel e Grimaldo, bem como com David Tavares, infetado com o novo coronavírus. Do lado da equipa açoriana, João Henriques pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Nuno Tavares; Taarabt, Weigl e Gabriel; Pizzi, Seferovic e Rafa.

Onze do Santa Clara: Marco; Rafael Ramos, João Afonso, Fábio Cardoso e Sanussi; Francisco Ramos, Anderson e Rashid; Costinha, Thiago Santana e Carlos Júnior

O pontapé de saída está marcado para as 19.15 horas. A arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga) e o VAR será Rui Costa (Porto).