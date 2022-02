O onze do Benfica para o jogo com o Santa Clara

A equipa encarnada defronta, este sábado, no Estádio da Luz, o Santa Clara em jogo a contar para a 22º jornada da Liga. Nélson Veríssimo repete o onze que venceu o Tondela na jornada anterior. Barreto e Mohebi rendem Cryzan e Lincoln nos açorianos.

Para este encontro, o técnico dos encarnados não pode contar com os lesionados Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Seferovic. Do lado do Santa Clara, Lincoln e Cryzan, castigados, e Costinha, lesionado, não entram nas opções de Mário Silva.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Lazaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa, Paulo Bernardo, Weigl, Everton; Gonçalo Ramos, Darwin

Suplentes: Svilar, Meïte, Yaremchuk, Diogo Gonçalves, João Mário, Nemanja Radonjic, André Almeida, Taarabt e Morato

Onze do Santa Clara: Marco; Rafael Ramos, Boateng, Villanueva, Mansur; Anderson Carvalho, Morita; Rui Costa, Barreto, Ricardinho; Mohebi

Suplentes: Ricardo Fernandes, João Afonso, Rúben Oliveira, Paulo Henrique, Tassano, Romão, Nené, Pipe Gomez e Tagawa.

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas. A arbitragem estará a cargo de Hélder Malheiro (Lisboa) e o VAR será Fábio Melo (Porto).